Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Политика

ЕС не смог согласовать 21-й пакет антироссийских санкций

Каллас: главы МИД стран ЕС не согласовали 21-й пакет санкций против России
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет ТАСС.

Она пояснила, что у стран — членов сообщества есть различные возражения, в том числе по поставкам российской нефти.

До этого издание «Европейская правда» (ЕП) со ссылкой на источники сообщило, что если страны ЕС не смогут согласовать 21-й пакет санкций до летних каникул, то его утверждение, вероятно, будет отложено до осени, а заморозка ценового потолка на российскую нефть станет отдельной мерой.

Также ЕП стало известно, что Евросоюзу пришлось ослабить наиболее проблемные вопросы в 21-м пакете санкций. В частности, было решено «значительно ограничить в спектре применения» запрет на въезд на территорию ЕС участников СВО. В свою очередь запрет импорта в ЕС трески, минтая и некоторых других видов рыбы вовсе исключат из пакета санкций. Также не будет реализован план жестких ограничений относительно российского сжиженного газа и танкеров. Кроме того, из 21-го пакета антироссийских санкций исключили патриарха Московского и всея Руси Кирилла и основателя нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова.

Ранее стало известно о подготовке ЕС черного списка с гражданами России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!