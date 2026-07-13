ЕС не смог согласовать 21-й пакет антироссийских санкций

Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет ТАСС.

Она пояснила, что у стран — членов сообщества есть различные возражения, в том числе по поставкам российской нефти.

До этого издание «Европейская правда» (ЕП) со ссылкой на источники сообщило, что если страны ЕС не смогут согласовать 21-й пакет санкций до летних каникул, то его утверждение, вероятно, будет отложено до осени, а заморозка ценового потолка на российскую нефть станет отдельной мерой.

Также ЕП стало известно, что Евросоюзу пришлось ослабить наиболее проблемные вопросы в 21-м пакете санкций. В частности, было решено «значительно ограничить в спектре применения» запрет на въезд на территорию ЕС участников СВО. В свою очередь запрет импорта в ЕС трески, минтая и некоторых других видов рыбы вовсе исключат из пакета санкций. Также не будет реализован план жестких ограничений относительно российского сжиженного газа и танкеров. Кроме того, из 21-го пакета антироссийских санкций исключили патриарха Московского и всея Руси Кирилла и основателя нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова.

Ранее стало известно о подготовке ЕС черного списка с гражданами России.