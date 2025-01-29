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В РФ считают, что санкции в отношении российской рыбы сильно ударят по странам ЕС

ВАРПЭ: санкции в отношении российской рыбы сильно ударят по странам ЕС
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Владимир Сергеев/РИА Новости

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что санкции Евросоюза в отношении российской рыбы в долгосрочной перспективе ощутимо снизят объемы российских поставок. Его слова приводит РИА Новости.

«Санкции привели к негативным последствиям для ЕС и масштабному переустройству мирового рыбного рынка», — заявил он.

По его словам, Евросоюз – главный потребитель белой рыбы в мире и этот рынок сильно зависит от российского импорта трески и минтая.

«Санкции против России привели к существенному дефициту сырья для местных переработчиков и росту цен на продукцию для потребителя», — отметил он.

28 января Европейская комиссия одобрила введение пошлин на сельскохозяйственные продукты и азотные удобрения из России и Белоруссии. Согласно заявлению ЕК, затронутая новыми тарифами продукция составляет 15% сельхоз-импорта из России в 2023 году, которые еще не были обложены повышенными пошлинами. После утверждения новых пошлин Европарламентом и Евросоветом сельскохозяйственный импорт из России будет полностью облагаться тарифами Европейского союза.

Ранее Каллас пригрозила России санкциями из-за сбоев в системе GPS.

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