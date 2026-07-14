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Политика

Путин пошутил, что жулики в бизнесе в Якутии не выживают из-за морозов

Путин на встрече с главой Якутии Николаевым пошутил о жуликах и холодах
Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пошутил на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым, что жулики в этом регионе не выживают из-за сложных погодных условий. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

На встрече Николаев рассказал главе государства, что местные предприниматели подключились к поддержке семей. По словам главы республики, ряд компаний выплачивают своим сотрудникам по миллиону рублей при рождении детей. Путин поручил продолжать эту практику.

«У нас бизнес настоящий, у нас жулики не выживают, я так скажу», — сказал Николаев.

«Холодно», — ответил президент со смехом.

Николаев добавил, что местные власти будут делать все для выполнения демографической программы.

Также в ходе встречи Путин призвал Николаева обратить особое внимание на оказание качественной помощи тяжело раненным участникам специальной военной операции и их семьям.

В мае Путин говорил, что Россия утратит свою идентичность, если не будет опираться на свои традиционные ценности.

Ранее Путин назвал важный показатель правильности выбранного для России курса.

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