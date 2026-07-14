Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Армия

Путин поручил усилить помощь раненым бойцам СВО

Путин поручил главе Якутии усилить помощь раненым участникам СВО и их семьям
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал главу Якутии Айсена Николаева обратить особое внимание на оказание качественной помощи тяжело раненным участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу обратить внимание на ребят, которые получили тяжелые ранения. Надо и им помогать, и членам их семей, потому что на них тоже большая нагрузка», — сказал глава государства.

13 июля Путину побывал на выставке форума Народного фронта «Все для Победы!» Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» , где ему продемонстрировали используемую в Курской области машину скорой помощи, оснащенную бронежилетами и бронеодеялом.

На выставке глава государства побеседовал с фельдшером скорой помощи Юлией Шабалиной из Курской области. Она рассказала, что бронеодеяла не раз спасало жизни медиков во время работы.

Ранее Путин пообещал ветерану СВО исполнить его личную просьбу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Бесплатная нефть, запрет на гирлянды и лимиты. 5 историй топливных кризисов в мире: как это было
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!