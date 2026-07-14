Путин поручил усилить помощь раненым бойцам СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал главу Якутии Айсена Николаева обратить особое внимание на оказание качественной помощи тяжело раненным участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу обратить внимание на ребят, которые получили тяжелые ранения. Надо и им помогать, и членам их семей, потому что на них тоже большая нагрузка», — сказал глава государства.

13 июля Путину побывал на выставке форума Народного фронта «Все для Победы!» Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» , где ему продемонстрировали используемую в Курской области машину скорой помощи, оснащенную бронежилетами и бронеодеялом.

На выставке глава государства побеседовал с фельдшером скорой помощи Юлией Шабалиной из Курской области. Она рассказала, что бронеодеяла не раз спасало жизни медиков во время работы.

Ранее Путин пообещал ветерану СВО исполнить его личную просьбу.