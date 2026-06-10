Путин назвал важный показатель правильности выбранного для России курса

Если европейских деятелей, озабоченных защитой сексуальных меньшинств, раздражает вид счастливых российских детей, значит Россия делает всё правильно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, пишет РИА Новости.

«Мы с вами всё делаем правильно и верно, правильные ценности продвигаем. Так будем действовать и дальше», — сказал российский лидер.

Таким образом Путин прокомментировал санкции Евросоюза, введенные против российских детских центров. Под ограничения, в частности, попали Всероссийский детский центр «Алые паруса» в Евпатории, Всероссийский детский центр «Орленок» в Туапсе и другие организации, а также 16 педагогов и руководителей. Их обвинили в якобы незаконном размещении детей, эвакуированных из зоны боевых действий в начале спецоперации на Украине. Руководство ЕС запретило бизнесу и общественным организациям поддерживать с этими юрлицами какие-либо финансовые отношения, их активы в европейских банках подлежат заморозке.

Ранее Путин заявил, что России без традиционных ценностей просто не будет.