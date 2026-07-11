С июля 2024 года в Вооруженные силы Украины было мобилизовано около одного миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источника, украинские власти признают, что ежемесячно в стране призывают примерно 30 тысяч граждан, что за год составляет почти 500 тысяч. Таким образом, с июля 2024 года общее число мобилизованных в армию Украины достигло примерно миллиона человек, что соответствует текущей численности украинских вооруженных сил.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Власти принимают меры для предотвращения уклонения мужчин призывного возраста от службы. В социальных сетях страны регулярно появляются видео, демонстрирующие случаи насильственной мобилизации и конфликты между гражданами и военкоматами в различных городах. В условиях острого дефицита личного состава армия усиливает рейды в общественных местах, в то время как многие мужчины пытаются покинуть страну, рискуя своей безопасностью.

Ранее СМИ назвали потери ВСУ за последние полгода.