Министр обороны Венгрии заявил о «закрытии дверей» перед Россией

Венгрия «закроет двери» перед Россией. Об этом заявил министр обороны страны Ромулуш Русин-Сенди, сообщает Telex.

По его словам, для того, чтобы новое правительство Венгрии могло разработать стратегию обороны, «оно должно учитывать интересы и ценности как своей страны, так и ее союзников», с которыми у Будапешта совпадают интересы.

«Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь», — отметил он.

Также Шенди подчеркнул, что российская разведка якобы «пыталась проникнуть [в Венгрию] через черный ход».

До этого министр иностранных дел республики Анита Орбан заявила, что венгерские власти намерены развивать прагматичные отношения с Россией, рассматривая ее как значимую европейскую страну.

В июне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что Венгрия будет пытаться диверсифицировать свою экономику, однако не сможет полностью отказаться от российских энергоресурсов. Также он говорил, что Россия не может хотеть холодной войны в Европе.

Ранее стало известно, изменилась ли позиция Венгрии по поводу поставок оружия Украине.