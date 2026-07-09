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Политика

Стало известно, изменилась ли позиция Венгрии по поводу поставок оружия Украине

Посол Шандор: Венгрия не хочет снабжать оружием Украину
Дым

Позиция Венгрии по поводу поставок оружия Украине не изменилась, и Будапешт все еще отказывается от этого шага. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор.

«При этом в самой формуле военной поддержки сохраняется ключевая линия: Венгрия публично настаивает, что не будет снабжать оружием или боевой техникой непосредственно российско-украинскую войну», — отметил он.

При этом Шандор подчеркнул, что Будапешт после прихода новых властей пошел на «заметное смягчение позиции» по поводу европейских механизмов помощи Украине. Так, например, были разблокированы компенсационные платежи ЕС за оружие, которое передают Украине.

Кроме того, посол отметил, что роль Венгрии в евроинтеграции Украины теперь «конструктивна», что подтверждает открытие первого переговорного кластера для Украины.

«Безусловно, стороны добились значительного прогресса в переговорном процессе по урегулированию проблемных вопросов. Мы будем и дальше работать для улучшения нашей двусторонней работы: возобновления работы экономической комиссии, а также нормализации двустороннего взаимодействия на всех уровнях», — сказал Шандор.

В конце мая премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не будет поставлять Украине оружие и военную технику. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда сказал, что Кремль позитивно оценивает эти слова.

10 июня министр иностранных дел Анита Орбан отметила, что новое правительство Венгрии не будет поставлять оружие Украине.

Ранее Мадьяр назвал условие для одобрения членства Украины в ЕС.

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