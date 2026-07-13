В МИД Ирана рассказали, кто контролирует Ормузский пролив

Ормузский пролив всегда будет находиться под контролем Ирана. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи на своей странице в соцсети X.

«Иран всегда был стражем [Ормузского] пролива и останется им навсегда», — написал он.

Глава иранской дипломатии также иронично согласился с Трампом, отметив, что тот, кто обеспечивает безопасный проход судов, заслуживает компенсации. Однако Арагчи назвал 20% слишком высокой цифрой и пообещал, что Иран будет более справедливым.

Трамп объявил, что США будут взимать сбор в размере 20% от стоимости грузов, проходящих через Ормузский пролив, в качестве компенсации расходов на обеспечение безопасности судоходства. Американский лидер назвал США «хранителями пролива». 13 июля Трамп заявил, что Вашингтон берет пролив под свой контроль.

В июне президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что меморандум, подписанный США и Ираном, в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее в Иране заявили об уничтожении инфраструктуры ВС США на Ближнем Востоке.