В Иране заявили об уничтожении инфраструктуры ВС США на Ближнем Востоке

IRIB: военные Ирана ударили по инфраструктуре ВС США в Бахрейне и радарам Омане

Вооруженные силы Ирана заявили об уничтожении военной инфраструктуры США в Бахрейне, а также радаров воздушного и морского обнаружения в Омане. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Отмечается, что операция была проведена в ответ на американские удары по территории Исламской Республики.

Утром 13 июля МВД Бахрейна попросило жителей страны искать укрытия на фоне включенной сирены воздушной тревоги.

Также министерство обороны Иордании сообщило, что военные перехватили и уничтожили четыре ракеты Ирана над королевством.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН предупредили о катастрофе из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.