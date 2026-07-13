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Политика

Макрон впервые за две недели выступал без солнцезащитных очков

Макрон впервые за две недели снял темные очки, хотя пришел в них
Alice Sacco/Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон впервые за две недели снял на публичном мероприятии темные очки, хотя прибыл в них. Трансляцию выступления главы государства перед военными вел телеканал TF1.

Судя по трансляции, Макрон приехал к зданию Минобороны республики в солнцезащитных очках-авиаторах. Только подойдя к трибуне Макрон снял их, перед тем как начать традиционное обращение к армии накануне национального праздника 14 июля. Завершив речь, президент вновь их надел.

В ходе выступления перед французскими вооруженными силами президент Франции призвал подготовиться к «грядущим войнам». По его словам, страна должна укреплять свою боевую мощь в том числе посредством совместных закупок и партнерства с союзниками по Евросоюзу.

8 июля Макрон появился в темных очках на церемонии фотографирования лидеров стран-членов НАТО, за что попал под шквал критики в соцсетях.

Ранее Захарова высмеяла унижение Макрона его женой.

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