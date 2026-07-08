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Политика

Макрон появился в очках на общей фотосессии саммита НАТО

ТАСС: Макрон не снял солнечные очки для общего фото саммита НАТО
Alice Sacco/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон появился в солнечных очках на общей фотосессии саммита НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на общем фото Макрон встал между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александером Стуббом.

6 июля Макрон прибыл в Сирию с официальным визитом, по прибытии он надел темные очки.

Отмечается, что Макрон был в солнечных очках, хотя он приземлился в Дамаске вечером, когда яркого солнца уже не было.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что президент носит очки из-за пощечины от своей жены Брижит.

До этого Макрон уже появлялся на официальном мероприятии в темных очках — на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе. Он произносил речь в солнечных очках. Макрон объяснял это лопнувшим в глазу сосудом.

Ранее в окружении Макрона рассказали, почему он появился в темных очках на публике.

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