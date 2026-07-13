Макрон выступил с заявлением о «грядущих войнах»

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед французскими вооруженными силами призвал подготовиться к «грядущим войнам». Его словам приводит издание The Guardian.

«Мы должны подготовиться к предстоящим войнам. Однако надо понимать, что наша способность ими управлять будет зависеть от нашего положения сегодня. Именно сегодняшние войны мы должны выиграть», — указал Макрон, упомянув среди прочего поддержку Украины и партнеров на Ближнем Востоке.

По словам французского лидера, страна должна укреплять свою боевую мощь в том числе посредством совместных закупок и партнерства с союзниками по ЕС.

До этого лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что предложение Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину и трате десятков миллиардов евро на бесконечный конфликт может привести к третьей мировой войне. Политик назвал это намерение безрассудной провокацией и выразил обеспокоенность данным решением, назвав заявления главы государства безумием.

Ранее Макрон назвал место, где развернется следующая война.