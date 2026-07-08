Макрон попал под шквал критики из-за солнцезащитных очков в помещении

Макрона высмеяли в соцсети X из-за темных очков на саммите НАТО в Анкаре

Пользователи социальной сети X высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона за появление в солнцезащитных очках на саммите НАТО в турецкой Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости.

Французский лидер появился в темных очках на церемонии фотографирования лидеров стран-членов альянса.

«Макрона опять избила его супруга?», — задался вопросом один из пользователей в X.

Другой юзер посчитал, что президент Франции стремится таким образом привлечь к себе внимание. Еще один человек написал, что политик в очках-авиаторах в помещении выглядит нелепо.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что президент носит очки из-за пощечины от своей жены Брижит.

До этого Макрон уже появлялся на официальном мероприятии в темных очках — на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе. Он произносил речь в солнечных очках. Макрон объяснял это лопнувшим в глазу сосудом.

Ранее Захарова высмеяла унижение Макрона его женой.