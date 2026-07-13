Трамп объявил о переходе Ормузского пролива под контроль США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты берут под свой контроль Ормузский пролив. Об этом он сказал в прямом эфире телекомпании Fox News.

«Мы берем под контроль пролив. У них ничего нет», — заявил американский лидер, имея в виду Иран.

В ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до «прекращения вмешательства США в регионе». В ответ Соединенные Штаты начали новую серию ударов по иранским целям. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Тегеран «сделал плохой выбор». По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), американские военные поразили примерно 140 объектов — склады ракет и беспилотников, пусковые установки, радары и системы связи. В ответ Иран нанес удары по объектам США в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Бахрейне.

10 июля стало известно, что США поставили Тегерану ультиматум: открыть Ормузский пролив и гарантировать свободный проход судов. Эскалация началась после обстрела трех коммерческих танкеров в проливе — тогда США отозвали лицензию на продажу иранской нефти. При этом Трамп заявил, что США и Иран договорились продолжить переговоры, несмотря на эскалацию.

В июне президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что меморандум, подписанный США и Ираном, в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее на острове Кешм в Ормузском проливе произошли взрывы.