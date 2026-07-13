Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Политика

«Продавить Иран»: американист объяснил, зачем Трамп захватил Ормузский пролив

Политолог Блохин: США взяли Ормузский пролив, чтобы продавить Иран на сделку
Reuters

США взяли под свой контроль Ормузский пролив, о чем 13 июля заявил президент Дональд Трамп, для того, чтобы «продавить» Иран на более приемлемую сделку. Заключенное ранее соглашение между сторонами рассматривалось как капитуляция США. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Само взятие [Ормузского пролива] бессмысленно. Все идет вместе, в комплексе. Комплекс мер будет предприниматься против Ирана, что должно продавить Иран на сделку, приемлемую сделку для Трампа. Изначально этот меморандум, который они подписали онлайн, рассматривался как капитуляция США», — отметил он.

По словам Блохина, не исключено, что обострение ситуации на Ближнем Востоке на фоне взятия Соединенными Штатами Ормузского пролива под свой контроль приведет к новому витку боевых действий между Вашингтоном и Тегераном.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты берут под свой контроль Ормузский пролив.

Ранее военные США за сутки сопроводили 20 судов через Ормузский пролив.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!