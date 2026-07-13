«Продавить Иран»: американист объяснил, зачем Трамп захватил Ормузский пролив

США взяли под свой контроль Ормузский пролив, о чем 13 июля заявил президент Дональд Трамп, для того, чтобы «продавить» Иран на более приемлемую сделку. Заключенное ранее соглашение между сторонами рассматривалось как капитуляция США. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Само взятие [Ормузского пролива] бессмысленно. Все идет вместе, в комплексе. Комплекс мер будет предприниматься против Ирана, что должно продавить Иран на сделку, приемлемую сделку для Трампа. Изначально этот меморандум, который они подписали онлайн, рассматривался как капитуляция США», — отметил он.

По словам Блохина, не исключено, что обострение ситуации на Ближнем Востоке на фоне взятия Соединенными Штатами Ормузского пролива под свой контроль приведет к новому витку боевых действий между Вашингтоном и Тегераном.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты берут под свой контроль Ормузский пролив.

Ранее военные США за сутки сопроводили 20 судов через Ормузский пролив.