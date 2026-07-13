В США раскрыли, сколько судов сопроводили военные через Ормузский пролив

За прошедшие сутки американские военные сопроводили через Ормузский пролив 20 коммерческих судов. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного чиновника.

По его словам, через пролив также самостоятельно прошли несколько судов. Их точное число не уточняется.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что перекрытий Ормузского пролива на данный момент нет.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Издание Axios сообщило, что документ был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

8 июля, после возобновления ударов, Белый дом объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Власти США назвали правительство Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнили их с «раковой опухолью», которую, по их мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее российский дипломат предупредил о последствиях ударов по иранской АЭС в Бушере.