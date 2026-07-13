Путин рассказал о разработке уникальной системы для снабжения Крыма топливом

В России ведут разработку защищенной системы снабжения топливом Крыма. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе форума Общероссийского народного фронта «Все для победы», передает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что ситуация с нефтепродуктами в стране будет постепенно налаживаться.

«И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», — сказал глава государства.

11 июля Минтопэнерго республики сообщило о возобновлении продажи бензина на 99 автозаправочных станциях.

4 июля Путин подписал закон, направленный на стабилизацию ситуации с топливом на российском рынке и поддержку отечественных нефтеперерабатывающих предприятий. Согласно указу, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в стране.

Документом допускается смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового автомобильного бензина. При этом такой прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз — включаться в стоимость полученного таким образом автобензина.

Ранее россияне стали прикидываться инвалидами, чтобы заправляться на АЗС.