Путин подписал закон для нормализации ситуации с топливом в России

Путин подписал закон для обеспечения внутреннего рынка бензином и поддержки НПЗ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию ситуации с топливом на российском рынке и поддержку отечественных нефтеперерабатывающих предприятий. Документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно указу, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в стране.

Документом допускается смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового автомобильного бензина. При этом такой прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз — включаться в стоимость полученного таким образом автобензина.

На сбор документов, подтверждающих процесс смешения, и для получения вычета соответствующего акциза дается три месяца. При возврате покупателем такого бензина уплаченный акциз возмещаться не будет.

Закон также предусматривает возможность получения демпфера при производстве автомобильного бензина путем смешения и демпфера при импорте в РФ автомобильного бензина рядом уполномоченных организаций, перечень которых определит правительство.

Новые меры будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года, а по модернизации НПЗ – с 1 января 2026 года.

До этого вице-премьер Александр Новак сообщил, что власти перестраивают логистику на рынке топлива.

Ранее власти Калининграда сообщили о возобновлении продаж бензина и дизеля.