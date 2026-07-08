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Россияне стали прикидываться инвалидами, чтобы заправляться на АЗС

Mash: россияне стали притворяться инвалидами ради бензина вне очереди на АЗС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Жители регионов придумали новый способ обойти очереди на заправках — они притворяются инвалидами, чтобы получать топливо вне очереди, сообщает Mash. Особенно активно этим пользуются в Чите, где ежедневно ловят по 40-50 таких «льготников».

Проблема возникла из-за того, что на фоне больших очередей на АЗС инвалидам разрешили заправляться без ожидания. Этим тут же воспользовались те, кто начал подделывать удостоверения. Для борьбы с фальшивыми документами волонтёры разработали специального чат-бота — с его помощью они проверяют удостоверения прямо на месте. Кроме того, добровольцы помогают водителям заправляться, раздают воду и регулируют очередь.

Систему придумали сами волонтёры — среди них студенты, правозащитники и ветераны СВО. Благодаря этому нововведению время ожидания на некоторых АЗС сократилось с 48 часов до 3-4 часов. В ближайшее время практику планируют распространить на другие города Забайкалья, а для контролёров на заправках собираются ввести оплачиваемые ставки.

До этого стало известно, что россияне начали искать способы приготовление бензина в домашних условиях. Это доказывает статистика запросов в интернете.

Кроме того, в Telegram появились каналы с накрученными подписчиками и фейковыми отзывами, где предлагают «очень качественное» топливо из Германии. Мошенники утверждают, что якобы ввозят в Россию бензин премиум-класса из Европы и продают его по принципу «закладки» — как запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что в Орловской области вводят новый порядок продажи топлива.

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