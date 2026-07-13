Американский сенатор Грэм числится живым в базе конгресса

Американский сенатор Линдси Грэм числится живым в базе конгресса США. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте органа власти.

«В конгрессе с 1995 по настоящее время», — говорится в профиле сенатора.

Там также остается его фото номер телефона и адрес для связи.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». По данным телеканала NBC, причиной смерти мог быть сердечный приступ. Однако эта информация официально не подтверждалась.

Американский сенатор был одним из основных составителей законопроекта о введении 500-процентных пошлин для стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. За день до смерти Грэм «с радостью» сообщил, что сенаторы смогли согласовать этот законопроект с Белым домом.

Ранее в Совфеде отреагировали на смерть американского сенатора Линдси Грэма.