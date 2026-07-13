На острове Кешм в Ормузском проливе произошли взрывы

На иранском острове Кешм в Ормузском проливе произошли несколько взрывов. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

По информации журналистов, взрывы произошли в портовых городах Сирик, Бендер-Аббас и Джаск. Подробности произошедшего не уточняются.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Издание Axios сообщило, что документ был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

8 июля, после возобновления ударов, Белый дом объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Власти США назвали правительство Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнили их с «раковой опухолью», которую, по их мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее шеф Пентагона заявил о расплате Ирана за «плохой» выбор.