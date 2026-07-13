Названа сумма, которую получат потерявшие жилье жители приграничья

Правительство России направит три миллиарда рублей на поддержку жителей Курской и Белгородской областей, оставшихся без жилья. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с зампредами, пишет РИА Новости.

Мишустин пояснил, что эти деньги будут направлены на компенсацию аренды жилья, а также для содействия в приобретении новой квартиры или постройки дома. Глава российского правительства напомнил, что программа по восстановлению и развитию Курской, Белгородской и Брянской областей реализуется по поручению президента Владимира Путина.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 15 тысяч семей, утративших жилье в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили жилищные сертификаты на общую сумму более 93,5 млрд рублей.

В марте в Курске представили стратегический мастер-план развития города до 2035 года. В документе определены ключевые направления преобразования города, включая модернизацию жилого сектора и инфраструктуры, развитие культурных и общественных пространств, сохранение объектов культурного наследия и экологическое благоустройство.

Ранее многодетной семье подарили квартиру после общения с Путиным.