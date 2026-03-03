Для Курска разработан долгосрочный стратегический мастер-план с учетом мнения жителей

В Курске представили мастер-план развития города до 2035 года

В Курске представили стратегический мастер-план развития города до 2035 года, подготовленный специалистами корпорации ВЭБ.РФ и компании «КБ Стрелка». Курск стал первым городом Центрального федерального округа, для которого разработан долгосрочный документ такого масштаба, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

В документе определены ключевые направления преобразования города, включая модернизацию жилого сектора и инфраструктуры, развитие культурных и общественных пространств, сохранение объектов культурного наследия и экологическое благоустройство.

Отмечается, что работа над мастер-планом выполнена за счет собственных средств ВЭБ.РФ по договоренности губернатора Курской области Александра Хинштейна и председателя госкорпорации развития Игоря Шувалова.

«Мастер-план Курска — уникальный проект, один из ключевых шагов на пути подготовки города к его 1000-летию. Центру будет присвоен статус исторического поселения: вся территория, а не только отдельные здания, теперь будет находиться под охраной государства», — подчеркнул Хинштейн.

Документ включает меры по развитию жилой среды, инфраструктуры и промышленности, благоустройство набережных рек Тускарь и Кур, а также создание рекреационных зон, модернизацию транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала и формирование инновационных строительного и складского кластеров.

Также запланировано развитие историко-культурного кластера «Курская крепость» с созданием федерального музейно-выставочного центра и филиалов ведущих российских музеев.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что мастер-план позволяет региону определить приоритеты и параметры развития на годы вперед и окажет поддержку предпринимателям в реализации проектов.

Подчеркивается, что при подготовке документа учитывалось мнение жителей города и местного экспертного сообщества, включая архитекторов, историков, представителей духовенства и журналистов.

Мастер-план и аналитика доступны на сайте правительства Курской области.