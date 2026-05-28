Жители Курской области получили жилищные сертификаты на 93 млрд рублей

Более 15 тыс. курских семей получили жилищные сертификаты на 93 млрд рублей
Свыше 15 тыс. утративших жилье в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) семей из Курской области получили жилищные сертификаты на общую сумму более 93,5 млрд руб. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в отчете об итогах деятельности правительства Курской области в 2025 году перед депутатами областной думы, его слова приводит «Интерфакс».

»[По состоянию] на 31 декабря были выданы сертификаты на сумму более 93,5 млрд руб. [Их] получили более 15 тыс. [семей]», — указал он.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит дополнительно 1 млрд рублей Курской области на помощь в съеме временного жилья для потерявших дома жителей региона. Он напомнил, что правительство уже направило 1,3 млрд рублей на аренду временного жилья для жителей в Курской области. Мишустин отмечал, что для жителей приграничья Курской области очень важна дополнительная материальная поддержка.

Ранее в Курске представили мастер-план развития города до 2035 года.

 
