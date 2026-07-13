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Политика

Политолог высказался о возможности «русского следа» в кончине сенатора Грэма

Политолог Мезюхо: у РФ не было необходимости ликвидировать сенатора Грэма
Craig Hudson - Pool via CNP/Global Look Press

В условиях эпохи постправды и тотальной лжи в западных масс-медиа, исключать того, что будет развернута информационная кампания о «российском следе» в кончине сенатора США Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), не стоит. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Иван Мезюхо.

«Честно говоря, если подобная мысль действительно будет раскручиваться в средствах массовой информации, то она будет выглядеть весьма неубедительно, потому что у России нет и не было никаких резонов убивать Линдси Грэма, несмотря на его антироссийскую активность», — считает эксперт.

При этом парламентарий действительно портил российско-американские межгосударственные отношения, добавил он.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Телеканал NBC сообщил, что к нему домой выезжали экстренные службы.

Президент США Дональд Трамп назвал Грэма «одним из величайших сенаторов», которого он «когда-либо знал».

Незадолго до гибели Грэм приезжал на Украину и посетил предприятия компании SkyFall, где ему показали ударные беспилотники Vampire, FPV-дроны Shrike и перехватчики БПЛА P1-SUN.

Американская политическая активистка и сторонница Трампа Лора Лумер заявляла, что Россия якобы может быть причастна к смерти американского сенатора Линдси Грэма.

Ранее во Франции рассказали о мечтах Грэма о третьей мировой войне.

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