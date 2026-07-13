Украина создала «глубокий тыл» в Германии и считает его недосягаемым для России, однако это может привести к «большой катастрофе». Об этом председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в статье, размещенной на сайте организации.

«Украина создала глубокий тыл в Германии и считает его недосягаемым для России. Но это большое заблуждение: ни один объект в Европе для России недосягаемым не является. Немецкие компании и заводы, которые встроились в украинский ВПК и принимают прямое участие в боевых действиях, вполне могут рассматриваться Россией как объекты военной инфраструктуры Украины и как законная цель для уничтожения. Это означает распространение украинского конфликта на Европу», — написал Медведчук.

По его словам, когда Германия «формирует военный тыл» для Украины и «бьет по тылам России», то она провоцирует Москву на ответные действия и ставит всех мирных немцев в положение «заложников».

При этом Медведчук подчеркнул, что народ ФРГ в большинстве своем желает мира, а не эскалации, о чем говорят низкие рейтинги канцлера Германии Фридриха Мерца и высокие рейтинги оппозиции. Однако Мерц «согласен пойти на беззаконие и уничтожение своей страны в огне войны», чтобы удержаться у власти, считает политик.

«Мир как никогда стоит на пороге большой катастрофы, и в Европе политиков-безумцев, толкающих в эту катастрофу, достаточно», — отметил он.

15 апреля Минобороны России опубликовало список европейских предприятий, на которых выпускаются дроны для Украины. В нем были перечислены объекты в Британии, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Италии, Израиле и Турции.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что этот список является перечнем законных целей ВС РФ.

В июне глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что из-за действий НАТО может случиться прямое столкновение, которые быстро перерастет в обмен ядерными ударами.

Ранее в Совфеде рассказали, зачем Германии нужна Украина.