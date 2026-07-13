Германии и Европе нужна Украина как территория плодородного «подбрюшья» России, и отрыв ее от Москвы был давним «объектом вожделения» Берлина. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По словам Пушкова, если бы ЕС следовал своим принципам, то переговоры о вступлении Украины в союз давно бы закончились, так как в стране нет ни верховенства закона, ни соблюдения прав человека, ни демократии, но есть «глубоко укорененная коррупция». Однако для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «это неважно», отметил он.

«Им нужна Украина, как ее хотел заполучить кайзер Вильгельм, направивший туда немецкие войска в 1918 году, и как ее хотел заполучить Гитлер, захвативший ее в 1941 году. Территория плодородного «подбрюшья» России с давних пор была объектом вожделения и Второго, и Третьего Рейха. Отодрать эту землю от России — более чем 100-летний германский соблазн. В этом смысле с тех пор ничего не изменилось, а Мерц является продолжателем политики кайзера Вильгельма и Гитлера», — написал Пушков.

В июне сенатор также написал, что планы Германии стать ведущей военной державой Европы отдают реваншизмом, и страна может превратиться в самое опасное государство на континенте. В том же месяце сенатор подчеркнул, что современная Германия готова продолжить дело фюрера Третьего Рейха Адольфа Гитлера.

В конце июня Мерц призвал Россию заморозить линию фронта и вступить в переговоры. Также он подчеркнул, что поддержка Украины останется непоколебимой.

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