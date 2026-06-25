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Политика

Мерц дерзко обратился к России

Мерц обратился к России с призывом заморозить фронт и вступить в переговоры
Sodiq Adelakun/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к России с призывом заморозить линию фронта и начать переговоры с Украиной. Его слова приводит телеканал n-tv.

Он утверждает, что Украина якобы находится в «новой позиции силы», а Россия не сможет одержать победу. Канцлер заверил, что поддержка Украины останется непоколебимой. По его словам, после саммита «Большой семерки» появилось новое ощущение трансатлантического единства.

«И сегодня мы посылаем четкое сообщение России: пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта», – заявил Мерц.

До этого президент Владимир Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. При этом, по словам Путина, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что конфликт близится к завершению.

Он также отмечал, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей. По его словам, «они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей».

Ранее Лавров раскрыл, на что Россия не пойдет в рамках урегулирования на Украине.

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