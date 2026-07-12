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Политика

Трамп заявил о разных взглядах с Грэмом по вопросу конфликта на Украине

Трамп: Грэм хотел продолжения конфликта на Украине
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Покойный американский сенатор Линдси Грэм хотел продолжения украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с CNN.

«Я хотел, чтобы война на Украине закончилась очень быстро. Думаю, он был больше настроен на то, чтобы она продолжалась. Откровенно говоря, он был очень воинственно настроен в том, что касалось этого», – сказал он.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». По данным телеканала NBC, причиной смерти мог быть сердечный приступ. Однако эта информация официально не подтверждалась.

Американский сенатор был одним из основных составителей законопроекта о введении 500-процентных пошлин для стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. За день до смерти Грэм «с радостью» сообщил, что сенаторы смогли согласовать этот законопроект с Белым домом.

Ранее в Совфеде отреагировали на смерть американского сенатора Линдси Грэма.

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