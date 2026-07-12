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Политика

На Украине готовятся принять решение по мобилизации и военному положению

Нардеп Железняк: военное положение на Украине продлят до 31 октября
Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вновь собирается продлить всеобщую мобилизацию и военное положение в стране. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

«Завтра президент снова внесет в Раду продление военного положения и всеобщей мобилизации. Снова продление на 90 дней, то есть со 2 августа до 31 октября 2026. На пленарной неделе, где- то 14-15 июля, парламент одобрит это решение. Это уже 20-ый раз когда действующий созыв за эти вопросы голосует», — отметил он.

В конце апреля Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в стране до 2 августа 2026 года. До этого Зеленский продлевал военное положение в январе.

В апреле 2026 года бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала, что военное положение в стране перестало быть временной мерой и становится «постоянной системой правления».

В декабре 2025 года Зеленский заявил, что отменит военное положение и мобилизацию на Украине только после получения гарантий безопасности.

Ранее было названо число мобилизованных украинцев за последние два года.

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