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Политика

В Совфеде рассказали, остаются ли разногласия внутри НАТО

Сенатор Пушков: саммит в Анкаре не устранил разногласий внутри НАТО
Global Look Press

Саммит НАТО, прошедший в Анкаре 7-8 июля, слегка сгладил, но не устранил серьезные разногласия внутри НАТО. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, война в Иране до сих пор «отвергается частью союзников США», несмотря на возмущения и угрозы в их адрес американского президента Дональда Трампа.

«Базовые расхождения между США и Европой по войне с Ираном — это не мелкие разногласия, а симптом глубокого раскола. Европейские союзники уже не готовы автоматически поддерживать США в их внешних интервенциях. И подумают дважды или трижды, прежде чем встать рядом с США в крупном конфликте будущего, прежде всего с Китаем. С другой стороны, и у европейцев не гарантий прямой военной поддержки со стороны США в конфликте с Россией», — отметил Пушков.

7 июля Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не обязаны тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и могут вывести оттуда всех своих солдат.

8 июля Трамп на совместном выступлении с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что «очень расстроен» действиями альянса, который относится к Вашингтону «несправедливо».

Издание Politico также писало, что страны-члены НАТО намеревались достичь новых договоренностей с Трампом, однако вместо сделок американский лидер заставил союзников снова усомниться в его приверженности их защите.

Ранее СМИ узнали, что Трамп пообещал оставить США в НАТО.

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