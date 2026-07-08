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Политика

Трамп разочаровал союзников по НАТО

Politico: Трамп нарушил планы союзников по НАТО на договоренности
Ken Cedeno/Reuters

Страны-члены НАТО рассчитывали на заключение новых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, однако он нарушил их планы. Об этом пишет Politico.

Вместо заключения сделок американский лидер выступил резко, заставив союзников вновь усомниться в его приверженности их защите, говорится в статье.

Кроме того, представители НАТО беспокоятся из-за того, что жесткие высказывания Трампа сохранятся и во время обсуждения будущего военного присутствия США в Европе, поддержки Украины и переговоров с президентом республики Владимиром Зеленским.

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты не обязаны тратить средства на обеспечение безопасности в Европе и может вывести оттуда всех своих военных. Американский президент также отметил, что он «очень разочарован» в НАТО.

Саммит глав государств и правительств НАТО проходит в столице Турции Анкаре 7–8 июля.

Рютте заявил, что Трамп поддерживает НАТО.

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