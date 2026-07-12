Новые российские беспилотники стали «головной болью» для ВСУ

Российские FPV-беспилотники самолетного типа серии «Молния» стали «головной болью» для ВСУ. Об этом изданию «Общественное» рассказал советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

По словам Стернерко, сейчас российские войска «просто засыпают» ВСУ «Молниями».

«К сожалению, жители прифронтовых общин знают, что это беспилотник. Это FPV самолетного типа <…>. Это очень быстро масштабируется, там нет ничего сложного в плане компонентной базы. И эти дроны стали большой головной болью сегодня для наших общин, для наших защитников. Они могут летать до 50 километров и иногда несут два, три, пять килограммов боевой части», — отметил он.

В июне ТАСС сообщал, что российские FPV-беспилотники самолетного типа серии «Молния» применяются всеми группировками Вооруженных сил России в зоне СВО. В том же месяце первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что российские производители могут поставлять более 15 тысяч FPV-дронов каждый день.

4 июня главком ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Россия увеличивает количество и качество своих дронов.

В июле один из разведчиков ВСУ отметил, что украинские войска могут «ощутить на себе» российские «Молнии» и FVP-дроны.

Ранее в Германии оценили индустрию дронов в России.