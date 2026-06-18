Российские «Молнии» применили все группировки в зоне спецоперации

Российские FPV-беспилотники самолетного типа серии «Молния» применяются всеми группировками Вооруженных сил России в зоне спецоперации. Об этом ТАСС на полях выставки «Национальная безопасность. Беларусь-2026» рассказали в компании-разработчике.

Собеседник агентства уточнил, что дроны используют бойцы войск беспилотных систем (БПС) группировок «Север», «Восток», «Центр», «Запад» и «Днепр». Кроме того, БПЛА применяют «инженерные и десантные бригады, подразделения войск беспилотных систем на защите Курской области, соединения специального назначения и так далее».

До этого американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Россия увеличивает темпы производства и модернизации баллистических ракет, и в месяц делает их больше, чем Соединенные Штаты — зенитных ракетных комплексов PAC-3 Patriot. По данным ISW, Россия увеличивает военные расходы и наращивает темпы производства как баллистических ракет, так и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в ВСУ назвали промышленный потенциал сильной стороной России.