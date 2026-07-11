В Госдуме назвали осквернение мемориала в Нидерландах попыткой стереть память о героях

Осквернение мемориального комплекса «Советское поле славы» под городом Лёсден в нидерландской провинции Утрехт является попыткой стереть память об освободителях Европы. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко в разговоре с ТАСС.

«Это циничный удар по священной памяти о людях, которые отдали свои жизни за освобождение Европы. Речь идет о сознательном надругательстве и попытке стереть из истории имена освободителей», — сказала она.

Занко также выразила надежду, что компетентные органы Нидерландов проведут подробное расследование, а злоумышленники понесут справедливое наказание. Парламентарий подчеркнула, что такие преступления не должны восприниматься как хулиганство. Подобные деяния требуют жесткой правовой оценки, отметила Занко.

Глава фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдинг сообщил о случившемся накануне.

Позже вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала случившееся абсолютно неприемлемым. В российском диппредставительстве, в свою очередь, почеркнули, что вопрос находится под строгим контролем, дипломаты следят за ситуацией. В посольстве отметили, что подобные действия являются совершенно недопустимыми. Представители РФ намерены добиваться от нидерландских властей скорейшего расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

Ранее в Молдавии осквернили памятник советским воинам.