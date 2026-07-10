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Политика

Посольство РФ будет добиваться расследования осквернения кладбища в Нидерландах

Посольство РФ намерено добиться расследования осквернения кладбища в Нидерландах
Stichting Sovjet Ereveld

Посольство России в Нидерландах внимательно следит за ситуацией, связанной с осквернением кладбища советских солдат в мемориальном комплексе «Советское поле славы». Об этом ТАСС сообщили в дипломатическом представительстве, отметив, что вопрос находится под строгим контролем.

«Держим вопрос об осквернении надгробий на мемориале «Советское поле славы» на самом пристальном контроле», — заявили в посольстве.

Также было подчеркнуто, что подобные действия являются совершенно недопустимыми. Дипломаты намерены добиваться от нидерландских властей скорейшего расследования произошедшего и привлечения к ответственности виновных.

«Особую тревогу вызывает тот факт, что объектом нападения стало место, где покоятся представители разных народов бывшего Советского Союза», — добавили в диппредставительстве.

10 июля в нидерландской провинции Утрехт был зафиксирован акт вандализма на территории мемориального комплекса «Советское поле славы» вблизи города Лесден. По имеющимся данным, неизвестные лица повредили около 150 белых надгробных плит, облив их красной краской.

Ранее в МИД РФ отреагировали на осквернение кладбища советских солдат в Нидерландах.

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