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Общество

В Нидерландах осквернили кладбище советских солдат

В Нидерландах неизвестные осквернили около 150 могил советских солдат
Stichting Sovjet Ereveld

Вандалы осквернили кладбище в мемориальном комплексе «Советское поле славы», расположенном под городом Лёсден в нидерландской провинции Утрехт. Об этом сообщил РИА Новости директор одноименного музея и фонда Ремко Рейдинг.

«Понятия не имею, кто это был. Какие-то сумасшедшие», — сказал Рейдинг.

По его словам, неизвестные облили красной краской порядка 150 белых надгробий. Кладбище будет закрыто, пока идет расследование.

Этот мемориальный комплекс был открыт 18 ноября 1948 года. Там захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах в ходе Второй мировой войны.

В начале мая вандалы осквернили советское воинское захоронение на Центральном кладбище Вены. Неизвестные повредили надгробия советских военнослужащих, павших при освобождении Австрии от нацизма.

В конце апреля на кладбище Герстхоф в Вене произошел аналогичный инцидент. Тогда посольство России заявило, что особо циничным является то, что эта «подлая выходка» была совершена накануне Дня Победы, и потребовало от МИД Австрии установить виновных и наказать их.

Ранее в Молдавии осквернили памятник советским воинам.

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