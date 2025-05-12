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Вандалы в Молдавии осквернили памятник советским воинам

Вандалы в молдавском селе Руска осквернили памятник бойцам Красной армии
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РИА Новости

Вандалы в Молдавии облили краской памятник бойцам Красной армии у села Руска Хынчештского района. Об этом сообщил председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, инцидент произошел в ночь на 9 мая. Речь идет о памятнике воинам 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии у села Руска Хынчештского района.

До этого сообщалось, что власти Вильнюса установили мусорный бак на месте возложения цветов в память о Победе в Великой Отечественной войне (1941 — 1945 годы).

8 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советского солдата в Чехии. Неизвестные разбили статую, сбросив фигуру воина с пьедестала в чешском городе Теплице.

Также официальная представительница МИД России Мария Захарова сообщала, что могилы бойцов Красной армии чаще всего оскверняют в Болгарии и Польше, а также на Украине и в странах Балтии.

Ранее Захарова рассказала, где чаще всего оскверняют памятники красноармейцам.

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