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Политика

Глава минобороны Нидерландов осудила осквернение кладбища советских солдат

Глава МО Нидерландов назвала неприемлемым осквернение могил советских солдат
Stichting Sovjet Ereveld

Вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус в cоциальной сети X назвала абсолютно неприемлемым осквернение кладбища советских солдат под городом Лёсден.

«Осквернение советского воинского кладбища рядом с бывшим концлагерем Амерсфорт абсолютно неприемлемо», — написала она.

Йешилгез-Зегериус также отметила, что «последнее пристанище» воинов «заслуживает уважения».

10 июля сообщалось, что вандалы осквернили кладбище в мемориальном комплексе «Советское поле славы», расположенном под городом Лёсден в нидерландской провинции Утрехт. Неизвестные облили красной краской порядка 150 белых надгробий.

Этот мемориальный комплекс был открыт 18 ноября 1948 года. Там захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах в ходе Второй мировой войны.

До этого заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев обратил внимание, что Нидерланды в своих учебниках истории уделили важным событиям Великой Отечественной войны всего одну страницу.

Ранее в Болгарии осквернили могилу советских воинов.

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