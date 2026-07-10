Глава минобороны Нидерландов осудила осквернение кладбища советских солдат

Вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус в cоциальной сети X назвала абсолютно неприемлемым осквернение кладбища советских солдат под городом Лёсден.
«Осквернение советского воинского кладбища рядом с бывшим концлагерем Амерсфорт абсолютно неприемлемо», — написала она.
Йешилгез-Зегериус также отметила, что «последнее пристанище» воинов «заслуживает уважения».
10 июля сообщалось, что вандалы осквернили кладбище в мемориальном комплексе «Советское поле славы», расположенном под городом Лёсден в нидерландской провинции Утрехт. Неизвестные облили красной краской порядка 150 белых надгробий.
Этот мемориальный комплекс был открыт 18 ноября 1948 года. Там захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах в ходе Второй мировой войны.
До этого заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев обратил внимание, что Нидерланды в своих учебниках истории уделили важным событиям Великой Отечественной войны всего одну страницу.
Ранее в Болгарии осквернили могилу советских воинов.