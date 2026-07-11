Американский лидер Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят решить вопрос с конфликтом на Украине, однако Европа делает все, чтобы сорвать урегулирование. Об этом заявил помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев, чьи слова приводит ТАСС.

«Трамп и Штаты - они действительно хотят решить вопрос и хотят договориться. Евронацисты в Европе никоим образом не хотят договориться, они делают все, чтобы, даже если Украина согласна договориться, чтобы этого ни в коем случае не произошло», — заявил Патрушев.

По его словам, «евронацисты» влияют на президента Украины Владимира Зеленского и его соратников различными способами. Речь идет в том числе о финансовых, материальных и военных инструментах, уточнил он.

При этом помощник Владимира Путина заметил, что договориться хотелось бы без военных методов.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к проведению мирных переговоров с Украиной. По его словам, диалог следует строить на базе стамбульских договоренностей. Также российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.

Ранее в Госдуме анонсировали «время бунтов» на Украине.