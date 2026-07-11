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Политика

В Госдуме анонсировали «время бунтов» на Украине

Депутат Шеремет: на Украине пришло время бунтов, Зеленский из слуги стал палачом
Тарас Литвиненко/РИА Новости

На Украине пришло время бунтов, поскольку население осознало, что глава государства Владимир Зеленский превратился из слуги народа в палача. Об этом РИА Новости заявил депутат Михаил Шеремет, комментируя массовые протесты во Львове против сотрудников ТЦК.

Депутат считает, что «на Украине настает время бунтов». Свержение «самозванца» Владимира Зеленского приравнивается к завершению конфликта с Россией, а каждый день его нахождения у власти обходится «в сотни жизней», указал он.

«Зеленский из слуги народа превратился в его палача. А завершение конфликта для него является концом изобилия грязных барышей и трибуналом как главного террориста», — заявил Шеремет.

9 июля во Львове произошли массовые беспорядки после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) избили и затащили в свой автомобиль местного жителя. На улице собрались сотни возмущенных жителей: они перевернули служебный автомобиль и сорвали одежду с военного, обвинив его во взяточничестве. По словам очевидцев, «полиция боялась подойти» к протестующим. Успокоить участников беспорядков удалось только после прибытия дополнительных сил.

Ранее на Украине обвинили ТЦК в мобилизации мужчин с сахарным диабетом и ожирением.

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