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Политика

Трамп поручил продолжить переговоры с Ираном

Трамп: дипломатическая делегация США продолжит мирные переговоры с Ираном
Mark Schiefelbein/AP

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде переговорщиков продолжить диалог с Ираном. Об этом сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на источники.

По данным телеканала, очередной раунд переговоров должен пройти в субботу в Омане. В состав американской делегации войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер.

При этом, как отмечает CBS, Вашингтон намерен использовать как военные, так и экономические рычаги давления, если Тегеран продолжит, по оценке США, враждебные действия. Источники также утверждают, что Трамп предоставляет переговорщикам возможность добиться соглашения дипломатическим путем, однако времени на достижение договоренностей остается немного.

До этого Трамп рассказал о своем распоряжении нанести по Ирану удар невиданной мощи в случае покушения на него Тегераном. По его мнению, иранская сторона на протяжении многих лет вынашивает планы по его устранению.

4 июля Трамп провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации, связанной с Ираном. В ходе разговора глава российского государства выразил надежду, что переговоры, основанные на меморандуме о взаимопонимании, помогут выработать решения по ключевым вопросам урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявил о просьбе Ирана продолжить мирные переговоры с США.

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