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Политика

Трамп заявил о просьбе Ирана продолжить мирные переговоры с США

Трамп заявил, что Иран обратился к США с просьбой продолжить мирные переговоры
Kylie Cooper/Reuters

Иран обратился к США с просьбой продолжить мирные переговоры, на что американская сторона ответила согласием. Об этом в своей социальной сети Truth Social заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Исламская Республика Иран попросила нас продолжить «переговоры». Мы согласились», — написал американский лидер.

Накануне член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что Иран смог «разбить» США и Израиль, несмотря на вовлечение НАТО в конфликт.

8 июля Трамп на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов по Ирану американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства этой страны. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Глава Белого дома также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России объяснили, почему мир на Ближнем Востоке невозможен.

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