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Политика

В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Трампа

Песков: Путин 4 июля не выдвигал Трампу предложений по ядерным материалам Ирана
Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Президент России Владимир Путин в субботнем телефонном ра зговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом не выдвигал новых предложений по дальнейшей судьбе ядерных материалов Ирана. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, какие-то новые элементы не затрагивали», — сказал он в ответ на вопрос о том, представил ли российский лидер 4 июля какие-либо новые предложения по ядерным материалам Тегерана.

В минувшую субботу Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана. В ходе беседы президент РФ выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном позволит найти развязки по ключевым вопросам урегулирования конфликта. Он отметил, что российская сторона готова оказать содействие по деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее в Европе рассказали, уничтожили ли США ядерную программу Ирана.

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