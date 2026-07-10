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Политика

Трамп распорядился нанести удар по Ирану в случае покушения на него

Трамп приказал нанести беспрецедентный удар по Ирану в случае своей гибели
Yves Herman/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что заранее отдал распоряжение о нанесении по Ирану удара невиданной ранее мощи, если Тегеран осуществит попытку его ликвидации. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами издания New York Post.

«Я давно числюсь у них в приоритетах. Поэтому мое решение таково: если со мной что-либо произойдет, следует просто буквально стереть их с лица земли так, как не делали раньше», — пояснил президент.

Трамп также упомянул, что, по его мнению, иранская сторона на протяжении многих лет вынашивает планы по его устранению. Он опроверг недавнюю информацию о том, что Израиль предупреждал Вашингтон о подготовке нового покушения, назвав эти данные ложными. При этом он подчеркнул, что уже долгое время является для Тегерана «главной мишенью».

4 июля Трамп провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации, связанной с Ираном. В ходе разговора глава российского государства выразил надежду, что переговоры, основанные на меморандуме о взаимопонимании, помогут выработать решения по ключевым вопросам урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявил о просьбе Ирана продолжить мирные переговоры с США.

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