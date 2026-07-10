Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Иран назвал условие, при котором не будет выполнять обязательства по меморандуму с США

Постпред Иравани: Иран не будет выполнять обязательства при нарушениях США
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Иран не будет выполнять свои обязательства по меморандуму с США, если американская сторона будет и дальше нарушать свои. Об этом журналистам заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани, сообщает РИА Новости.

«Если Соединенные Штаты продолжат нарушать свои обязательства по меморандуму, Иран больше не будет связан обязательством выполнять свои обязательства», — сказал он.

Постпред отметил, что Вашингтон несет полную международную ответственность за все юридические и политические последствия, вытекающие из его противоправных действий.

10 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран обратился к США с просьбой продолжить мирные переговоры. По его словам, американская сторона ответила согласием.

Также глава Белого дома отметил, что США ясно донесли до Ирана, что режим прекращения огня завершен.

8 июля Трамп на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов по Ирану американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства этой страны. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Глава Белого дома также подчеркнул, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее в России заявили, что конфликт США и Ирана может продолжаться до конца 2026 года.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как узнать, где есть бензин? 10 актуальных сервисов и приложений для россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!