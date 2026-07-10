Иран назвал условие, при котором не будет выполнять обязательства по меморандуму с США

Иран не будет выполнять свои обязательства по меморандуму с США, если американская сторона будет и дальше нарушать свои. Об этом журналистам заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани, сообщает РИА Новости.

«Если Соединенные Штаты продолжат нарушать свои обязательства по меморандуму, Иран больше не будет связан обязательством выполнять свои обязательства», — сказал он.

Постпред отметил, что Вашингтон несет полную международную ответственность за все юридические и политические последствия, вытекающие из его противоправных действий.

10 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран обратился к США с просьбой продолжить мирные переговоры. По его словам, американская сторона ответила согласием.

Также глава Белого дома отметил, что США ясно донесли до Ирана, что режим прекращения огня завершен.

8 июля Трамп на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов по Ирану американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства этой страны. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Глава Белого дома также подчеркнул, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее в России заявили, что конфликт США и Ирана может продолжаться до конца 2026 года.