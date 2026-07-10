Трамп заявил о четком посыле Ирану, что режим прекращения огня окончен

Вашингтон ясно донес до Тегерана о завершении режима прекращения огня на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Соединенные Штаты четко дали понять Ирану, что режим прекращения огня завершен!» – написал Трамп.

В ночь на среду вооруженные силы США совершили серию ударов по объектам на территории Ирана, обосновав свои действия ответом на инциденты с коммерческими судами в Ормузском проливе.

Данная эскалация произошла на фоне подписанного 18 июня временного двухмесячного меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Соглашение было ориентировано на прекращение огня и запуск нового раунда дипломатических контактов; его ключевые пункты предусматривали остановку боевых действий, возобновление свободного судоходства в проливе и снятие американской морской блокады с иранского побережья.

4 июля Трамп обсудил ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы российский лидер выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании позволит найти развязки по ключевым вопросам урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявил о просьбе Ирана продолжить мирные переговоры с США.