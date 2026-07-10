Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп заявил о четком посыле Ирану, что режим прекращения огня окончен

Трамп: США четко донесли до Ирана, что режим прекращения огня окончен
Evelyn Hockstein/Reuters

Вашингтон ясно донес до Тегерана о завершении режима прекращения огня на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Соединенные Штаты четко дали понять Ирану, что режим прекращения огня завершен!» – написал Трамп.

В ночь на среду вооруженные силы США совершили серию ударов по объектам на территории Ирана, обосновав свои действия ответом на инциденты с коммерческими судами в Ормузском проливе.

Данная эскалация произошла на фоне подписанного 18 июня временного двухмесячного меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Соглашение было ориентировано на прекращение огня и запуск нового раунда дипломатических контактов; его ключевые пункты предусматривали остановку боевых действий, возобновление свободного судоходства в проливе и снятие американской морской блокады с иранского побережья.

4 июля Трамп обсудил ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы российский лидер выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании позволит найти развязки по ключевым вопросам урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявил о просьбе Ирана продолжить мирные переговоры с США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!