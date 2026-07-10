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Политика

Ле Пен возглавила рейтинг кандидатов в президенты Франции

BFMTV: вернувшая право на участие в президентской гонке Ле Пен лидирует в опросах
Francois Lenoir/Reuters

Лидер парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, вернувшая себе через суд право на участие в президентских выборах 2027 во Франции, уверенно лидирует в опросах. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на результаты опроса OpinionWay.

Опрос показал, что, если бы выборы во Франции прошли в ближайшие выходные, то Ле Пен получила бы от 34% до 36% голосов избирателей в первом туре.

Положительную роль сыграло заявление политика о своем выдвижении.

«Событием стало именно выдвижение, а не приговор (Марин Ле Пен — прим.ред.)», — пояснил на страницах газеты Les Échos заместитель председателя OpinionWay Брюно Жанбар.

По данным исследования, на второе место вышел бы лидер правоцентристской партии «Горизонты», бывший премьер-министр Франции и мэр Гавра Эдуар Филипп.

7 июля Апелляционный суд Парижа сократил срок тюремного заключения для Марин Ле Пен до трех лет, из которых два считаются условными, а в течение еще одного года она должна носить электронный браслет. Решение суда дало политику право баллотироваться на выборах 2027 года, о чем Ле Пен заявила позднее.

31 марта Марин Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» признали виновными в присвоении денежных средств, которые предназначены для найма ассистентов в Европейском парламенте. Лидера фракции приговорили к четырем годам лишения свободы и запретили избираться в органы государственной власти в течение пяти лет.

Ранее Макрон отказался комментировать приговор Ле Пен.

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