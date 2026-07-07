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Политика

Макрон отказался комментировать приговор Ле Пен

Макрон отказался комментировать приговор Ле Пен, разрешающий ей баллотироваться
Mohammed Badra/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать решение апелляционного суда Парижа в отношении лидера парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщает BFMTV.

По его словам, «для демократии здраво», когда президент республики не комментирует решения правосудия.

«Так что я буду придерживаться этого правила, тем более за границей», – заявил Макрон во время пресс-конференции в Дамаске.

7 июля апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента.

Также суд смягчил приговор французскому политику и Ле Пен формально сможет участвовать в президентской гонке 2027 года.

31 марта 2025 года Марин Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» были признаны виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европейском парламенте. Политика приговорили к четырем годам лишения свободы и запретили избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. При этом она не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ранее Ле Пен допустила отказ от участия в президентских выборах во Франции.

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